'E sidate: fermata baby gang di 19 elementi. Erano pronti per una "spedizione punitiva"

Si erano dati appuntamento alla stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano. In 19, tutti minorenni, erano pronti per una “spedizione punitiva” diretta ad un altro gruppo di ragazzini. Un vero e proprio raid, quello che – come poi si è scoperto – sarebbe avvenuto a Sant'Anastasia se la polizia municipale non avesse fermato la banda.

L'episodio è accaduto ieri sera. Dei passanti avevano notato il gruppo dei 19, alcuni dei quali col volto coperto da passamontagna e armi in pugno, e hanno chiamato le forze dell'ordine. Due pattuglie di agenti hanno bloccato i ragazzini. Si trattava di residenti tra Barra e Ponticelli eccetto uno solo di loro che era invece del posto.

Sono stati sequestrati due coltelli a serramanico, due tirapugni, manganelli, una spranga, una mazza da baseball e una fiocina modificata a cinque punte. Interrogati, hanno confessato che il loro intento era compiere un raid criminale contro una banda di Sant'Anastasia, che avrebbero raggiunto con la Circumvesuviana. È emerso, inoltre, che utilizzavano un gruppo whatsapp dal nome 'e Sidate per organizzare i raid. A seguito di perquisizioni domiciliari, in casa di uno dei componenti della banda sono state trovate anche due pistole semiautomatiche, tre coltelli e uno sfollagente.