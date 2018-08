Baby gang getta anziano in un bidone

Due diversi episodi, denunciati entrambi su facebook dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e dallo speaker radiofonico Gianni Simioli, fanno scattare l'allarme baby gang a Napoli. I video sono raccontati dai due e testimoniano un'ondata di violenza. "In un video si vede un gruppo di ragazzi che segue passo passo un uomo per poi prenderlo in braccio e gettarlo in un bidone della spazzatura che poi chiudono anche.

Nel secondo, invece, una decina di scalmanati in metropolitana prende di mira prima una persona anziana costringendola nei fatti a scendere dal convoglio e poi indirizza le sue `attenzioni` verso una signora che appare visibilmente intimorita per quelle che sono vere e proprie molestie nei suoi confronti". Borrelli lancia l'allarme e avverte: "Questi video che girano sui social non devono essere presi come `scherzi` o `goliardate` perché vengono messe in atto vere e proprie violenze che vanno punite per quel che sono".