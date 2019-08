Calci e pugni contro un 13enne nel centro commerciale, il padre: "Erano in sette contro uno"

"Di dove sei, vuoi morire?" E' la frase che ancora risuona nella mente del 13enne "pestato" sabato 29 luglio per futili motivi nel centro commerciale "La Birreria" di Miano, mentre mangiava una pizza. Il ragazzino era con i fratellini più piccoli, quando la furia cieca del branco si è abbattuta su di lui con calci e pugni che gli hanno provocato un trauma cranico e diverse contusioni. Solo l’intervento di alcuni giovani che hanno diviso la vittima dagli aggressori ha evitato il peggio.

Denuncia ai carabinieri

"Mio figlio è molto tranquillo. Non conosceva quei ragazzini. Evita quando vede qualcosa che non va, infatti quando gli hanno chiesto di dov'era ha fatto finta niente, tentando invano di andare via", racconta a NapoliToday il padre del ragazzo aggredito, che ha sporto denuncia ai carabinieri. "In sette hanno preso a calci e a pugni mio figlio. Ha ancora difficoltà a muovere il collo. Se il dolore persiste ancora lo porto di nuovo in ospedale. Spero che quanto accaduto a mio figlio non si ripeta più. Qualcuno deve fare qualcosa per reprimere questa assurda violenza", conclude il genitore del 13enne.