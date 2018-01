Lungomare, baby gang in azione: picchiati tre ragazzi davanti ai militari

L'episodio è avvenuto sabato scorso, intorno alle 23.30, su via Caracciolo. Una baby gang ha a lungo inseguito tra le urla tre ragazzini per picchiarli, finché quest'ultimi non si sono rifugiati nei pressi di una pattuglia di militari. Addirittura accerchiati come nulla fosse dalla gang, che è riuscita comunque a pestare le proprie vittime. A riportare l'ennesimo inquietante episodio di violenza minorile è il Corriere del Mezzogiorno.

I ragazzi minacciati – tre amici di San Giovanni a Teduccio – avevano incrociato un gruppo particolarmente numeroso, cinque ragazze e tutti ragazzi tra i dieci e quindici anni. Al loro sorridere di una ragazzina particolarmente appariscente, vestita con una pelliccia fucsia, la gang è entrata in azione.

Le vittime scappano verso la zona della Colonna spezzata, dove raggiungono una camionetta dell'esercito. Che viene accerchiata dal branco. E mentre due del gruppo affrontano i militari, gli altri colpiscono le vittime con diversi pugni al volto. L'arrivo dei rinforzi ha scongiurato il peggio e messo in fuga gli aggressori.