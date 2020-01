Frattamaggiore, in fiamme la statua luminosa di babbo Natale in piazza

Ancora un nuovo grave episodio di vandalismo nel napoletano. L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto nelle ultime ore a Frattamaggiore.

A denunciarlo è il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: "A Frattamaggiore, in Piazza Umberto I, in occasione delle festività natalizie era stata installata una statua luminosa raffigurante un Babbo Natale. Come segnalato dal Direttore di 'Cogito' Antonio Iazzetta, la statua è stata distrutta da un incendio che sarebbe stato causato da alcuni petardi fatti esplodere da ragazzini a ridosso dell’installazione".

"È qualcosa di vergognoso, è snervante vedere come il vandalismo riesca a rovinare l’atmosfera di festa. Capodanno è passato eppure si continuano ad utilizzare botti e provocare danni con essi. Chiedo che vengano identificati al più presto i responsabili di questo insano gesto e che vengano presi provvedimenti contro di loro", conclude Borrelli.