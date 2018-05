Nasconde per 6 anni i rifiuti dell'azienda: nei guai il titolare

Sei anni di attività e non avrebbe mai smaltito i rifiuti della sua azienda. L'inquietante scoperta è stata fatta dai carabinieri in un'azienda tessile di San Gennaro Vesuviano.

I militari hanno trovatio accatastati in un deposito scrati di lavorazione quantificabili in sei anni di attività industriale. Denunciato il titolare della zona, un uomo di 44 anni residente nella zona. L'accusa è di non aver mai smaltito i rifiuti della ditta. Violazione in materia dei luoghi di lavoro, quindi, congiunta alla gestione illecita e al deposito incontrallato dei rifiuti.

I carabinieri hanno Sequestrato il locale adibito a deposito di rifiuti e 20 metri cubi di scarti tessili e plastici che erano stati chiusi in sacchi di plastica. Per il titolare anche sanzioni amministrativi per 4mila euro circa vista l’omessa registrazione dei rifiuti sul registro di carico e scarico.