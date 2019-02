Primo avvocato di colore eletto nell'ordine avvocati, Sedu: "Napoli mi ha accolto amorevolmente"

"La mia elezione è molto importante. La mia missione personale sarà rivolta al sociale per far capire alla persone che una forma di vera integrazione, basata sulla cultura è possibile". Commenta così Hilarry Sedu, 32enne nigeriano cresciuto in Italia, la sua elezione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli.

E' il primo legale di colore a ricoprire la carica: "Napoli mi ha dato molte opportunità, quelle di una comunità amorevolmente accogliente che mi ha dato la possibilità di potermi inserire subito nel tessuto sociale e a farmi sentire subito quel sentimento di napoletanità. Ovviamente ci sono molte cose da fare".