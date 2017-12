Sturaro, l'avv. Pisani: "Pronti a chiedere l’intervento delle istituzioni a tutela dei minori"

Il caso del litigio sui social tra il centrocampista della Juventus Stefano Sturaro ed un 12enne napoletano sta tenendo banco nelle ultime ore. Alcune delle frasi rivolte dal calciatore bianconero al bambino tifoso del Napoli, hanno sollevato l'indignazione di molti sul web.

Sulla vicenda è intervenuto ai microfoni di NapoliToday l'avvocato Angelo Pisani: "E' inspiegabile ed ingiustificabile la reazione offensiva e minacciosa di un calciatore, che dovrebbe esser un professionista, in danno di un bambino. Aspettiamo le scuse immediate di Sturaro e un incontro per chiarire questa spiacevole pagina che offende non solo la vittima delle offese, ma anche lo sport e la stessa Juventus, la cui immagine esce irrimediabilmente danneggiata dalla condotta illegittima è furiosa di un suo tesserato".

"Se Sturaro non rimedia al suo errore e non chiede scusa al bambino, cui farebbe bene a portare un bel dono per Natale - spiega il noto legale napoletano a NapoliToday - siamo pronti anche a chiedere l’intervento delle istituzioni a tutela dei minori e ad assistere gratuitamente la famiglia per un'azione risarcitoria in tribunale, con il ricavato da devolvere in beneficenza per i bambini del Santobono".

Il calciatore si è poi successivamente scusato per l'accaduto con un post su Instagram.