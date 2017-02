Avvocatessa balla "Occidentali’s karma" nell’aula del tribunale: è polemica

È bastato un video pubblicato sul suo profilo Facebook per far scatenare la bufera. Protagonista della vicenda, come si legge sul Corriere del Mezzogiorno, una giovane avvocatessa che, in un’aula vuota del tribunale di Napoli, ha danzato sulle note della canzone di Francesco Gabbani vincitrice al Festival di Sanremo, 'Occidentali’s karma'.

"Credo che la collega abbia sbagliato e che il suo comportamento sia stato scorretto", ha commentato Armando Rossi, presidente dell’ordine degli avvocati di Napoli. "Avrebbe dovuto evitarlo, soprattutto dal momento che indossava la toga. Non so se sarà passibile di provvedimenti disciplinari: dal 2015 non è più competente l’ordine, ma mi sento comunque di stigmatizzare il suo comportamento".