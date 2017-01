Macelleria distrutta: è della sorella del segretario dei Giovani democratici

«Hanno da poco distrutto la macelleria di mia sorella a via Carlo Poerio con una bomba carta. Signori miei, a malincuore, questa è Torre Annunziata». A scrivere su Facebook poco dopo la mezzanotte è il segretario cittadino dei Giovani democratici di Torre Annunziata, Salvatore Avvisato. La macelleria della sorella è stata appena colpita da un atto intimidatorio ed il giovane attivista si sfoga sul social network. «Auguro tutto il male possibile di questo mondo agli autori di quest'atto intimidatorio nei confronti di chi crede ancora di poter lavorare nella propria terra facendo mille sacrifici».

Non usa mezzi termini Avvisato nei confronti di coloro che rendono impossibile la vita di coloro che vogliono investire in quella che è la sua città. «Un dolore che mi spezza il cuore visto che ho contribuito in primis, col cuore, a quest'attività dando una mano a mia sorella e mio cognato ma credo fortemente che non bisogna mollare e ripartire subito anche se è difficile e la paura c'è». Il segretario dei Giovani democratici non si perde d'animo quindi e invia un messaggio di speranza a tutti i concittadini onesti. «Speriamo che un domani cambi veramente in meglio la nostra città».