Coronavirus, il Pascale sperimenterà il farmaco Avigan

Il Pascale sperimenterà il farmaco Avigan. Dopo il Tocilizumab, l'Istituto dei tumori di Napoli parteciperà al trial clinico internazionale, coordinato dai ricercatori cinesi, per testare l'antivirale e la sua efficacia nella cura dei pazienti Covid.

La proposta è arrivata nelle ultime ore da Pechino in una lettera dell'ambasciata italiana in Cina indirizzata al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che aveva segnalato la disponibilità a una collaborazione scientifica.

Nei prossimi giorni il farmaco arriverà al Pascale, insieme a forniture di mascherine, tute protettive e altro materiale sanitario.

"Sappiamo che per avere un vaccino i tempi sono lunghi. È piu' che mai necessario, dunque, in questo momento - dice il direttore scientifico dell'Irccs di Napoli, Gerardo Botti - riunire tutte le forze per trovare una cura per questa terribile malattia. Il Pascale da sempre impegnato nella ricerca, benchè oncologica, non poteva rimanere a guardare".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Raccogliamo con piacere l'invito degli amici cinesi - sottolinea il direttore generale dell'istituto Pascale, Attilio Bianchi - che conferma la proiezione internazionale del livello di ricerca all'interno del nostro istituto. Voglio ringraziare il Presidente De Luca, che ha attivamente favorito i collegamenti, i nostri ricercatori, e il personale tutto, che con abnegazione e passione, ci consente di assicurare la assistenza piu' adeguata al paziente oncologico ai tempi del Coronavirus".