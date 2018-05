Oltre trenta furti d'auto in Irpinia: arrestati due napoletani

Due pluripregiudicati napoletani, 30 e 45 anni, sono stati arrestati questa mattina dai Carabinieri di Avellino. La notizia è riportata da AvellinoToday. Si tratta di una meticolosa indagine disposta dalla Procura avellinese, partita dalla presentazione di decine di denunce per furto d'auto. Attraverso le immagini di videosorveglianza, l'analisi delle targhe e degli elementi raccolti, si è stabilito il modus operandi dei rapinatori seriali. Da Napoli, i due giungevano a bordo di un'auto con targa contraffatta e non riconducibile a loro. Individuata la macchina (quasi sempre Fiat) da rubare, applicavano una centralina che, in pochi minuti, avviava il motore disattivando il sistema GPS. Ciascuno alla guida di un'auto, poi, si precipitavano in direzione Napoli, a folle velocità sull'autostrada.



A fine novembre una pattuglia dei Carabinieri aveva scoperto i due, fuggiti poi al termine di un rocambolesco inseguimento, dopo aver divelto la barra automatica dell'ingresso in autostrada. Gli arrestati, sospettati di oltre 30 furti d'auto ad Avellino e in provincia, sono stati trasferiti a Poggioreale.