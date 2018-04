Avaria nel porto: il salvataggio di una barca

Paura per una nave a vela di 30 metri in avaria nel porto di Torre del Greco. L'imbarcazione dopo il varo è andata alla deriva verso la secca, per ragioni ancora da accertare, come riporta Il Mattino.

Sul posto è intervenuto il personale del cantiere, che è riuscito a fermare la nave, rimorchiandola e riportandola sulla banchina. Sono giunto nel porto anche i carabinieri per risalire alle ragioni dell'avaria della nave a vela.