Avaria ai motori sul traghetto, odissea per i passeggeri

Navigazione interrotta all'altezza di Capo di Sorrento per un traghetto partito da Sorrento e diretto a Capri. Tutta colpa di un'avaria ai motori. I 76 passeggeri sono stati messi in salvo dalla Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia.

Indagini in corso per accertare le cause del guasto. Un altro traghetto, inviato in soccorso dell'imbarcazione in difficoltà, ha trasportato i passeggeri a Capri.

Il traghetto in avaria è stato trainato nel porto da un'altra nave.