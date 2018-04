Addio Tutor: "Autostrade ha copiato il brevetto"

Potrebbero scomparire, almeno momentaneamente i Tutor - sistemi di rilevamento della velocità media - lungo le autostrade del Paese. La Corte d'Appello di Roma, al termine di una causa avviata nel 2006, ha stabilito che Autostrade per l'Italia li rimuova e distrugga in quanto violano un brevetto.

Come scrive l'edizione fiorentina di Repubblica, secondo i giudici romani "il sistema di sorveglianza sul traffico autostradale denominato Tutor installato da Autostrade per l'Italia sulla rete da essa gestita in concessione, costituisce contraffazione del brevetto di cui è titolare una piccola azienda di Greve in Chianti, la Craft".

Autostrade per l'Italia, secondo quanto stabilito dalla Corte d'Appello, non potrà più "fabbricare, commercializzare e utilizzare il sistema in violazione del brevetto". Inoltre, "per ogni giorno di ritardo Autostrade dovrà pagare a titolo di sanzione civile 500 euro in favore della Craft".

Per quanto riguarda Napoli, resta in bilico il sistema installato sulla Tangenziale di Napoli. La notizia su Today.it.