In autostrada senza pagare il pedaggio: 200 persone nei guai |VIDEO

Imponente e articolata operazione effettuata dalla Polizia Stradale della Campania, coadiuvata dal 6° tronco della Società Autostrade per l’Italia S.p.A. nel fine settimana, terminata stanotte.

Gli uomini della Polizia Stradale, diretti dal Dir. Sup. dr. Giuseppe Salomone, hanno effettuato servizi di controllo T.U.R. (Transito Utenti Recidivi) presso le barriere autostradali di Napoli Nord, Mercato S. Severino, Napoli Est e presso gli svincoli autostradali ad alta densità di traffico quali Caianello,Capua, Avellino Ovest, Palma Campania, Benevento, Nola e Avellino Est.

Nell’ultimo periodo la Società Autostrade S.p.A. aveva segnalato che auto private e mezzi pesanti, transitando in Autostrada, all’uscita, all’atto del pagamento, richiedevano al casellante o allo sportello automatico lo scontrino del mancato pagamento, richiedendone l’addebito successivamente. Tali importi di fatto non venivano mai pagati nei 15 gg. di tempo concessi dalla Società Autostrade che, pertanto, provvedeva a far emettere decreti di ingiunzione di pagamento nei confronti dei morosi. A seguito di più decreti l’utente veniva inserito in una black-list in quanto debitore anche di cifre ingenti (oltre 5.000 €). Il servizio posto in essere consisteva nell’affiancare al casellante personale della citata società pronto a verificare se l’utente in transito era inserito nella summenzionata black-list e, in caso positivo, ad attivare prontamente le pattuglie della Polizia Stradale, che provvedevano a fermare l’utente moroso al quale, se recidivo e se sorpreso nuovamente ad attuare il mancato pagamento, gli veniva intimato di saldare il debito, pena il sequestro del veicolo e la denuncia per insolvenza fraudolenta ex art 641 c.p.

Complessivamente sono stati controllati circa 416 utenti di cui 200 inseriti nella black-list e si è proceduto al sequestro di 8 veicoli. Il risultato di questa brillante operazione ha consentito alla Società Autostrade per l’Italia e allo Stato (considerato che parte del pedaggio viene trasferito direttamente nelle casse dello Stato) di recuperare l’importo di € 112000,00. Ulteriori servizi sono già stati programmati per le prossime settimane anche in previsione del grande flusso dei veicoli previsto per le prossime festività Pasquali e per i ponti del 25 Aprile e 1° Maggio.