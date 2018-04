Secondigliano, in un garage i poliziotti trovano e sequestrano 74 autoradio

Nella serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in genere, in corso Secondigliano hanno incrociato un uomo, R.M. di 47 anni, che camminava speditamente, con una busta tra le mani. Il controllo, effettuato sui documenti dell’uomo, è stato esteso alla busta che stringeva tra le mani ed all’interno erano stipati un mazzo di chiavi ed un'autoradio per autovettura Jeep Renegade, della quale l’uomo non sapeva dare alcuna spiegazione del possesso.

Alla richiesta di cosa aprissero le chiavi, l’uomo ha indicato un garage/cantinola ubicato poco distante, nella via Marone. I poliziotti hanno così deciso di procedere ad un controllo del garage che l’uomo ha aperto con le chiavi in suo possesso ed all’interno sono state trovate 74

autoradio e display di vario genere delle quali non riusciva a dare alcuna spiegazione. Il garage era di proprietà del cognato dell’uomo che, ascoltato dai poliziotti, ha riferito che era in uso esclusivo ad R.M. il quale custodiva l’unico mazzo di chiavi. Informata l’autorità giudiziaria , i poliziotti hanno sequestrato tutte le autoradio rinvenute nel garage, poiché provenienti, verosimilmente, da attività illecite, ponendole a disposizione dell’A.G.