Si aggira in stazione con tre autoradio nella borsa. Denunciato

E’ stato notato all’alba dagli agenti della Polizia Ferroviaria mentre si aggirava nella stazione di Napoli centrale con una vistosa borsa al seguito. Fermato per un controllo, l’uomo, un cinquantatreenne residente in provincia di Napoli, risultava sprovvisto di documenti ed i poliziotti hanno deciso di accompagnarlo in Ufficio per procedere all’identificazione e al controllo accurato del bagaglio.

Ed è stato proprio nella borsa che l’uomo aveva con sé che gli agenti hanno rinvenuto tre autoradio di note marche di settore, nonché un cacciavite universale e un assegno bancario “in bianco” di una importante azienda di credito con sede nel capoluogo campano.

Il cinquantatreenne, interrogato in merito al contenuto della borsa, ha tentato di giustificarsi in modo confuso e contraddittorio, dicendo di aver rinvenuto il tutto tra i rifiuti ma non sapendo indicare il luogo.

Per tale motivo la merce è stata sottoposta a sequestro e l’uomo, che al controllo presso la banca dati delle Forze di Polizia è risultato con diversi precedenti penali specifici, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso.