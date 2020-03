Quindicenne ucciso da un carabiniere, fissata a venerdì l'autopsia

È stata fissata per venerdì prossimo, 6 marzo, l'autopsia sul corpo di Ugo Russo, il 15enne ucciso la notte tra sabato e domenica nel quartiere Santa Lucia di Napoli da un carabiniere durante un tentativo di rapina. La salma si trova al momento all'istituto di medicina legale del Policlinico.

L'esame autoptico chiarirà ulteriori particolari sulla vicenda, per la quale attualmente il 23enne militare è indagato con l'ipotesi di reato di omicidio volontario.

Ucciso Ugo Russo, carabiniere indagato per omicidio volontario

A fornire informazioni più precise sulla tragedia avvenuta in via Generale Orsini, a pochi passi dal lungomare, sarnno i risultati degli esami balistici. L'auspicio è anche di recuperare elementi preziosi anche dai sistemi di videosorveglianza della zona.