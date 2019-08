Autopsia sul carabiniere ucciso: colpito ad entrambi i fianchi dalle coltellate

Il vice-brigadiere Mario Cerciello Rega, secondo quanto emerso, dal preliminare dell'autopsia, avrebbe ricevuto ripetute coltellate sia al fianco destro che su quello sinistro, oltre ad un colpo più profondo inferto da dietro che ha raggiunto lo stomaco, per un totale di 11 coltellate, come anticipato da AdnKronos. Il coltello utilizzato da Elder Finnegan Lee, era lungo 18 centimetri.

Carabinieri in regolare servizio

Dalla mezzanotte del 26 luglio scorso i carabinieri Mario Cerciello Rega e Andrea Varriale, anche se in borghese, erano in regolare servizio, come confermato dal sistema centralizzato dell'Arma. I magistrati della procura di Roma hanno comunque acquisito il registro delle presenze e dei turni riferibili alla stazione di piazza Farnese alla quale appartenevano i due militari.

Riesame

I difensori di Christian Gabriel Natale Hjorth, il ragazzo americano accusato di concorso in omicidio per la morte del vice-brigadiere di Somma Vesuviana hanno depositato in mattinata il ricorso al tribunale del Riesame. A difendere il giovane americano sono l'avvocato Francesco Petrelli insieme all'avvocato Fabio Alonzi. Non ha sciolto ancora le riserve invece la difesa di Finnegan Lee Elder che sta ancora valutando se presentare l'istanza.

La testimonianza del facchino dell'hotel

Il giorno dopo in cui è stato ammazzato Mario Cerciello Rega, il facchino 55enne dell'hotel Le Meridien Visconti Roma, è stato ascoltato come persona informata sui fatti dai carabinieri. L'uomo, insieme ad altri due colleghi addetti alle pulizie e al facchinaggio, quella tragica notte ha lavorato nel lussuoso albergo nel quartiere Prati dove Elder Finnegan Lee e Natale Hjorth hanno dormito. All'1,30 ha "salutato" Elder Finnegan Lee e Gabriel Christian Natale Hjorth, che rientravano nella struttura dopo aver rubato lo zaino a Brugiatelli a Trastevere, ripresi anche dalle telecamere esterne e interne dell'hotel.