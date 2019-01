Cardito, oggi l'autopsia del piccolo Giuseppe. Patrigno interrogato

È il giorno dell'autopsia del piccolo Giuseppe, il bambino di 7 anni picchiato a morte domenica scorsa a Cardito, in un appartamento di via Marconi. Tony Essoubti Badre, 24enne di origini tunisine compagno della madre del bimbo, è per i pm di Napoli Nord responsabile della sua morte: verrà interrogato stamattina alle 10 davanti al gip, che dovrà a quel punto decidere se convalidare o meno il fermo nei suoi riguardi.

L'avvocato del ragazzo, Michele Coronella, ha già spiegato ieri a NapoliToday la versione dei fatti che Essoubti fornirà agli inquirenti. "Il ragazzo ha confessato ciò che ha fatto – ha spiegato Coronella – resta da capire se il movente è quello di cui ha parlato, oppure se dalle indagini emergeranno altri elementi che gli hanno fatto perdere la testa. Tony ha dichiarato che i due bambini erano troppo vispi, che non bastavano più nemmeno i rimproveri, e che ha perso la testa".

Avrebbero rotto la sponda del letto "acquistato dopo tanti sacrifici", una situazione che avrebbe fatto montare la rabbia del giovane. Un movente agghiacciante, sul quale comunque dovranno fare luce gli inquirenti: l'ipotesi è che il letto sia stato danneggiato quasi 24 ore prima delle violenze.

Sebbene Essoubti sostiene fosse "in un'altra stanza" al momento del pestaggio, anche sulla madre di Giuseppe e Noemi – la sorellina di 8 anni della vittima, ricoverata anche lei per percosse al Santobono – è puntata la lente d'ingrandimento degli investigatori. La donna al momento non è indagata e si trova nella casa materna a Massa Lubrense, ma non si esclude si possano ipotizzare per lei i reati di omissione di soccorso o addirittura di favoreggiamento. Agli inquirenti ha confermato le violenze ad opera del convivente, pur spiegando di non averle mai denunciate. Probabilmente per paura.