Morte Alessandra Madonna, slittano i risultati dell’autopsia

A due mesi dalla tragica morte di Alessandra Madonna, ballerina 24enne di Melito uccisa dall'auto dell'ex ragazzo Giuseppe Varriale, non sono ancora stati resi noti i risultati dell'autopsia.

La verità - su di un esame particolarmente importante per stabilire le eventuali responsabilità dell'ex, Giuseppe Varriale, ai domiciliari per omicidio volontario - dovrebbe conoscersi tra un mese.

L'ultima ricostruzione della vicenda vede la giovane morta non perché trascinata dalla vettura (non aveva graffi sulle gambe), ma per schiacciamento toracico. L'ipotesi è che sia stata investita.

Alessandra è morta all’ospedale San Giuliano di Giugliano per i traumi riportati.