Frena, grida senza motivo e riparte: arrestato folle automobilista a Terzigno

Un 44enne di Boscoreale è stato arrestato a Terzigno. L'uomo è stato notato da alcuni passanti che hanno allertato i Carabinieri della stazione di Boscoreale. Il 44enne fermava e faceva ripartire continuamente l'auto che guidava, gridando senza motivo prima di ingranare la marcia. Fermato dai militari, l'uomo, in forte stato di agitazione, è stato trovato in possesso di una mitraglietta e di una pistola. Per questi motivi è stato arrestato.