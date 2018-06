Agerola, fermata la gang dell'auto: vendeva veicoli rubati in Spagna

Prendevano automobili rubate, le ripulivano e e le vendevano in spagna. Sono finiti in manette, arrestati dai carabinieri di Torre Annunziata, i 5 componenti di una banda criminale responsabile della vendita di armi clandestine e veicoli rubati. Hanno dai 31 ai 55 anni, Sono tutti pregiudicati e ritenuti responsabili di associazione a delinquere, aggravato dalla collaborazione internazionale di una gang spagnola. Due sono residenti ad Agerola, uno a Santa Maria la Carità e due in Toscana.

Il blitz è stato realizzato all'alba, ad Agerola. Negli stessi minuti, a Sueca, vicino Valencia, la Guardia Civil ha proceduto all'esecuzione di una misura cautelare nei confronti di dieci soggetti (tra cui alcuni di cittadinanza italiana) coinvolti nel medesimo traffico.

Le attività investigative sono state avviate nel giugno 2017 e hanno accertato l'esistenza di una organizzazione criminale impegnata in un fiorente traffico di automobili rubate dall'Italia verso Spagna. La banda ricettava vetture già oggetto di alterazione dei numeri di telaio e della contraffazione del libretto di circolazione in modo che apparissero identiche ad altri veicoli regolarmente circolanti in Italia. I veicoli rubati venivano condotti a Civitavecchia per essere esportati in Spagna, dove venivano ripuliti grazie a immatricolazione spagnola. I carabinieri hanno recuperato e riportato in Italia dieci veicolo e sequestrato anche una pistola.