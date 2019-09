Scarichi illeciti nel fiume Sarno: sequestrato un autolavaggio

I Carabinieri del NOE di Napoli, nel corso delle attività finalizzate al contrasto dei reati ambientali legati al ciclo dei rifiuti urbani e speciali, hanno intensificato i controlli volti a verificare situazioni di inquinamento ambientale dell’area territoriale del fiume Sarno, con particolare riferimento agli scarichi industriali provenienti dalle aziende private e agli scarichi urbani non depurati, immessi nel corso del fiume.

Numerose le attività industriali e le aziende sottoposte a controllo, recependo tra l’altro segnalazioni di privati cittadini ed associazioni.

Nel corso delle verifiche i militari del NOE hanno accertato sul territorio di Castellammare di Stabia, che le acque reflue industriali di un autolavaggio, utilizzate nel ciclo lavorativo, venivano immesse direttamente in un canale confluente del fiume Sarno, senza alcun trattamento o depurazione.

L’impianto di depurazione infatti, seppur presente, non era funzionante e veniva bypassato attraverso una tubazione di plastica che dalla vasca di raccolta delle acque reflue sfociava nel canale di bonifica dell’adiacente fiume. E’ stato accertato inoltre uno stoccaggio illecito di fanghi delle fosse settiche che non venivano smaltite da oltre un anno.

Al termine degli accertamenti l’autolavaggio, esteso su una superficie di circa 500 mq, è stato sottoposto a sequestro e la titolare dell’attività denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata per gestione illecita di rifiuti e scarichi non autorizzati.