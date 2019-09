Autolavaggio abusivo in un garage privato: denunciato un 47enne

Aveva allestito un autolavaggio nella zona che un tempo era nota per essere quella della masseria del clan Nuvoletta di Marano. Un 47enne aveva trasformato il suo garage privato in un autolavaggio. È accaduto a via Poggio Vallesana, per lui è scattata la denuncia. A scoprirlo, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati ambientali, sono stati i carabinieri della locale stazione, con il supporto del reggimento “Campania”.

L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva allestito artigianalmente un autolavaggio abusivo, ovviamente in spregio delle elementari norme ambientali tanto che le acque reflue prodotte dall'attività finivano direttamente negli scarichi fognari della città. Per il 47enne è scattata la denuncia: deve rispondere di cambio di destinazione d’uso di immobile e smaltimento illecito di acque reflue. Il garage, invece, è stato sottoposto a sequestro.