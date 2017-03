Sigilli ad una autocarrozzeria illegale: scoperte anche due tonnellate di rifiuti speciali

Gli agenti della Unità Operativa Tutela Ambientale della Polizia Municipale, coordinati dal Cap. Del Gaudio, hanno individuato una autocarrozzeria abusiva in piena attività in via Scarfoglio trovando in 300 mq di capannoni.

Sono oltre due le tonnellate di rifiuti speciali abbandonati nel terreno circostante. Il titolare esercitava senza autorizzazioni e smaltiva i rifiuti speciali al suolo, tra cui anche amianto, pneumatici di auto e batterie esauste. La struttura è stata chiusa e sequestrata ed il titolare denunciato per gestione illecita di rifiuti e costruzione abusiva con l'irrogazione di diecimila euro di sanzione per l'esercizio dell’attività irregolare