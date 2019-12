Iniziativa della Regione Sicilia per gli studenti: autobus da Napoli a Palermo a 10 euro

In seguito alla polemica sui prezzi praticati da molte compagnie ferroviarie e aeree per i voli o i viaggi che dovrebbero riportare in Sicilia, per le feste di Natale, gli emigrati, studenti, lavoratori o precari, la Regione Sicilia ha deciso di favorire il rientro dei corregionali.

Sono infatti partiti ieri sera, con destinazione Milano, i primi due pullman che il governo Musumeci ha messo a disposizione di studenti e lavoratori siciliani fuori sede per rientrare a casa, a tariffa agevolata, nel periodo natalizio. Un altro bus diretto a Roma ha lasciato l'Isola questa mattina e un altro, diretto sempre nella capitale, lo farà nel pomeriggio.

Si tratta di mezzi gran turismo, di proprietà dell'Ast, società della Regione. Il servizio speciale, attivato per l'occasione, prevede partenze dalle città di Milano, Roma e Napoli (dal terminal della Stazione Centrale) con destinazione Messina, Catania e Palermo, nel periodo dal 21 al 24 dicembre, a un costo rispettivamente di 30, 20 e 10 euro (nel caso di Napoli).

Le corse di ritorno sono invece programmate dal 5 al 7 gennaio, agli stessi costi, fino a esaurimento dei posti disponibili. Tutte le informazioni, le prenotazioni e il pagamento dovranno avvenire tramite il sito internet dell'Ast. Bisognerà compilare un modulo che certifica l'iscrizione a un ateneo fuori regione.