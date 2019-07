Problemi con gli autobus: l'Anm ripristina sette linee

Buone notizie per chi usa i mezzi di trasporto su ruote a Napoli: l'Anm ha comunicato che saranno ripristinati i bus notturni e 7 linee. La decisione dopo la raffica di proteste scaturite dalla scelta dell'Azienda di sopprimere ben 32 linee nel periodo estivo, tagliando di fatto le periferie e lasciando anche scoperti diversi percorsi. Dopo le proteste il parziale dietro front dell'Anm che ha modificato il piano dei trasporti.

Tutti gli autobus ripristinati

Permangono però i disagi per chi fa ricorso alla linea 139 che collega il Museo alla zona ospedaliera. Questo bus non è stato ripristinato, ma si spera lo sarà in futuro. Dal 22 luglio al 1 settembre la linea 180 sarà stata sostituita con la 580 che opera dal lunedì al venerdì e sarà invece sospesa nel weekend e nei festivi. La C78 sarà sostituita dalla 678 dal lunedì al venerdì. La linea 202 resterà operativa nei giorni feriali per tutta l'estate. Buone notizie anche per la linea C76 (circolerà dal lunedì al venerdì); per la C36 e la 178 (attive dal lunedì al venerdì); per la 654 (dal lunedì al sabato). La corsa del 150 è, invece, sospesa e sostituita dalla 650 che collega piazza Garibaldi al Monaldi.