Autobus, decine di linee deviate: tutti i dettagli

I lavori stradali appena iniziati a piazza Duca degli Abruzzi provocheranno una serie di disagi ai viaggiatori in città. A partire, infatti, da lunedì 5 agosto decine di linee degli autobus sono state deviate. I loro percorsi cambieranno fino a quando i lavori non saranno terminati. Questo il dettaglio delle linee deviate nel comunicato dell'Anm:

linee #154, #195, #196 e #254 in direzione San Giovanni, giunte in piazza Duca degli Abruzzi proseguono per il corso A. Lucci (lato inferiore), via Ponte della Maddalena, via Reggia di Portici e proprio percorso;

linee #116 e #175 in direzione Brin, giunte in piazza Duca degli Abruzzi proseguono per il corso A. Lucci (lato inferiore), via Ponte della Maddalena, via A. Volta e proprio percorso;

#Alibus in direzione aeroporto, giunta in piazza Duca degli Abruzzi prosegue per il corso A. Lucci (lato inferiore), via Ponte della Maddalena, via A. Volta, c.so A. Lucci e proprio percorso.