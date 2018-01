Anm, autobus 'incerottati': "Di chi la colpa se un portellone si aprisse lungo la strada?"

"Certo che la creatività e la fantasia del personale ANM, seppur messo alla gogna mediatica, non manca". Inizia così il post del sindacalista della municipalizzata dei trasporti partenopea Adolfo Vallini, che ha corredato il tutto con due immagini di bus raffazzonati con nastro adesivo.

"Bus incerottati, tenuti insieme con nastro adesivo - prosegue Vallini - pur di garantire qualche bus in strada in più! Intanto se malauguratamente il pertollene si apre e colpisce qualcuno per strada, causando danni a cose o persone, la colpa su chi ricadrà?", denuncia.

"La responsabilità sarà attribuita al conducente negligente, per non aver segnalato il guasto al mezzo, o alla "fatalità"?", conclude.