Inferno trasporti: linee degli autobus in tilt

È critica la situazione del trasporto su gomma a Napoli. Dopo i problemi causati nei giorni scorsi dalla linea 1 della Metropolitana, anche gli autobus Anm stanno provocando diversi disagi agli utenti. Oltre ai soliti problemi di ritardi, su due linee, la 182 e la 184 che portano dal centro a San Pietro/Capodichino, sono state soppresse diverse corse. In particolare la 184 è rimasta sospesa per tutto il pomeriggio. Diversi utenti hanno lamentato il fatto di essere rimasti ore in attesa sotto le pensiline roventi per il caldo. Intanto i sindacati si sono scagliati contro il sindaco de Magistris dopo le accuse di sabotaggio. Con una nota la Fit Cisl ha stigmatizzato per parole del sindaco.

La nota della Fit Cisl

“Meravigliati delle affermazioni del sindaco su Anm. I lavoratori sono gli stessi che fino a ieri hanno permesso il salvataggio dell’azienda ed oggi si vedono accusati ingiustamente di atti orribili. Se si provasse a distrarre i cittadini con false accuse sarebbe ancora più grave della affermazioni sentite da tutti in conferenza stampa". Lo dice Alfonso Langella segretario generale della Fit CISL Campania. "Abbassiamo tutti i toni. Se si è fatto un errore con la nuova organizzazione di Anm si torni indietro: siamo pronti ad un confronto corretto con azienda e Amministrazione. Cattiva programmazione e assenza di uomini sono il vero motivo secondo noi delle difficoltà di Anm", aggiunge.