Bus dell'Eav fermi. Il sindacato: "Condizionatori rotti"

Se il trasporto su ferro dell'Eav sta vivendo giorni difficili, non gode di miglior salute quello su gomma. Sono diverse le segnalazioni di utenti che denunciano un crollo del numero dei bus dell'Ente autonomo Volturno in circolazione nella provincia di Napoli. A spiegare le motivazioni dei disservizi è il sindacato Orsa.

"Molti mezzi sono fermi perché non funzionano gli impianti di climatizzazione, nonostante siano stati revisionati nei mesi scorsi - si legge in una nota - Abbiamo avuto autobus che si sono incendiati e che, solo per fortuna e bravura dell’autista, non si sono trasformati in tragici roghi per chi ci viaggiava; abbiamo avuto freni rotti all’improvviso e di conseguenza incidenti anche gravi ma che, solo per miracolo, hanno causato solo feriti lievi".

I dipendenti hanno incontrato la dirigenza e hanno ricevuto delle rassicurazioni: "Abbiamo avuto la (ri)assicurazione che entro i prossimi 10 giorni il problema dei climatizzatori sarà risolto. Il sindacato in questi ultimi 18 mesi ha sollecitato a più riprese l’EAV sul tema della manutenzione dei mezzi di trasporto e sull’inefficienza dello stesso, l’azienda ha sempre sostenuto che avrebbe fatto tutte le pressioni sulle ditte che si erano aggiudicate l’appalto per avere un servizio più efficiente, ma i risultati sono sempre stati fallimentari, nessun miglioramento c’é stato se non per brevissimi periodi. L’Orsa chiede al presidente della Regione Campania di intervenire sulla dirigenza dell’Eav perché essa risolva, nel più breve tempo possibile, tutti i problemi e le turbative che le ditte che si occupano della riparazione dei bus stanno causando al servizio automobilistico".

Il video a seguire mostra alcuni dei bus fermi nei depositi dell'azienda in attesa di manutenzione.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...