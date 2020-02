Anm, nuovo autobus tra Barra e il centro. Collegamenti diretti tra Vomero e Fuorigrotta

ANM ha ripristinato la storica linea di collegamento di superficie tra il quartiere di Barra ed il centro città (Parcheggio Brin), ferma dallo scorso luglio 2018 a causa di problemi di viabilità. L’efficace servizio del 194, il cui percorso ingloba in parte anche quello dell’attuale linea C96, ha una frequenza di circa 30’. A breve il precorso sarà integrato prevedendo il transito per via Protopisani, utile a realizzare un importante collegamento con la sede di San Giovanni della Facoltà di Ingegneria della Federico II.

ANM ha attivato al Vomero, in via sperimentale, alcune corse di variante della linea C33, al fine di assicurare un collegamento più rapido e diretto tra Piazza Medaglie d’Oro e i plessi Universitari di Monte Sant’Angelo, Via Claudio e Piazzale Tecchio. Per tale scopo, in partenza dal Vomero e da Campi Flegrei, la linea impegnerà direttamente il raccordo autostradale Caldieri/Cinthia senza percorre la viabilità ordinaria cittadina, soddisfacendo così la rilevante domanda di mobilità studentesca che dal Vomero e dall’Arenella è diretta alle sedi universitarie di Fuorigrotta, alleggerendo, nel contempo, i flussi sulla linea C33.

Inizialmente le corse saranno così programmate: corsa di andata alle ore 7.15 da Piazza Medaglie d’Oro, corsa di ritorno alle ore 15.00 da Piazzale Tecchio. A valle di un periodo di sperimentazione, analizzati gli esiti del servizio, si valuteranno le modifiche.