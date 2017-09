Bus anti-gender: «A Napoli non passerà»

I famigerati “Autobus per la libertà” innescano una dura polemica anche a Napoli. L'annunciato arrivo degli autobus, che promuovono una campagna anti-gender nelle scuole, ha generato la dura reazione del coordinamento di demA e dell'amministrazione partenopea. «No al bus dell'odio. A Napoli non passa» c'è scritto chiaramente in una nota del coordinamento che si opporrà all'arrivo previsto per il prossimo 29 settembre.

«I contenuti di questa, che senza reticenze si può definire una campagna d'odio, arrecano un'offesa e una minaccia ai valori di uguaglianza e libertà garantiti dalla Costituzione repubblicana oltre che un inaccettabile incitamento all'esclusione di chiunque sia considerato, in base a discutibili criteri, "diverso"». Così scrivono da demA invitando l'amministrazione e i cittadini a «respingere con forza la propaganda dell'odio e dell'esclusione».