Sciopero dei metalmeccanici, manifestazione in piazza Matteotti: 4 linee Anm cambiano percorso

Anm comunica che, a causa della manifestazione indetta in piazza Matteotti per lo sciopero nazionale dei metalmeccanici, le seguenti linee cambiano percorso fino a cessate esigenze.



Linea R2: da piazza Garibaldi percorre via Marina, via Depretis, piazza Trieste e Trento e torna sul proprio percorso

Linee 139 e 604 (ex R4): limitano la corsa a piazza VII Settembre.

Linea 201: limita la corsa a via Broggia.



