Al via la linea 503 (ex C3): esultano i cittadini di Bagnoli

A Bagnoli una piccola ma significativa battaglia civica ha portato al ripristino della linea urbana di autobus C3, ora denominata 503. La raccolta firme dei cittadini ha prodotto l'esito auspicato e da oggi 7 febbraio la linea torna a collegare il quartiere flegreo a Fuorigrotta - Piazzale Tecchio. Si tratta, per il momento, di una linea occasionale, che prevede sei corse durante la settimana e due al sabato. Di seguito percorso e gli orari.

PERCORSO

Piazzale Tecchio - Tecchio - via Marino - via Leopardi - via Cinthia - via Terracina - via della Liberazione - via Cerbone - piazza Salvemini - via Cerbone - via Terracina - via De Gennaro D'Annunzio - via Marino - Tecchio - piazzale Tecchio

ORARI

Da Piazza Salvemini: feriale

08:00 - 08:10 - 10:10 - 11:10 - 15:45 - 17:50

Da Piazza Salvemini: sabato

07:50 - 08:00

Da Piazzale Tecchio: feriale

09:35 - 10:35 - 13:35 - 14:15 - 15:10 - 17:15