Travolto da un'auto in corsa: noto pastaio in terapia intensiva

È un'Immacolata di speranza a Gragnano che prega per Antonio Cesarano. Noto pastaio della città, è stato investito nel pomeriggio di ieri. Pare stesse attraversando la strada quando è stato travolto da un'auto. L'automobilista si è fermato a prestare soccorso e ha allertato il servizio 118. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, però, le condizioni di Cesarano sono apparse subito gravi: nell'impatto l'uomo ha riportato diverse ferite.

Il 65enne, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito dall'ospedale San Leonardo di Castellammare – dove era stato portato in prima battuta dal 118 – all'ospedale Cardarelli di Napoli. Lì è ricoverato attualmente in terapia intensiva. L'uomo è molto conosciuto in Città proprio per la sua attività professionale. Gragnano in queste ore prega e spera che le condizioni di Antonio migliorino