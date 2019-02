Auto con targhe straniere: raffica di sequestri

Continuano i sequestri di auto con targhe straniere. Dopo il varo del nuovo Decreto Sicurezza, è vietata la circolazione di residenti in Italia da oltre 60 giorni con auto targate all'estero. Questo permette di contrastare il fenomeno della cosiddetta “esterovestizione” delle vetture. I militari del gruppo della guardia di finanza di Torre Annunziata hanno sequestrato 10 auto nelle ultime ore. Nel corso dei controlli a tappeto eseguiti lungo le strade ad alta densità di circolazione, nei comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Trecase e Poggiomarino- i finanzieri hanno elevato multe che vanno da 712 euro fino ad un massimo di 2.848 euro, accompagnate dal fermo amministrativo del mezzo, concedendo 180 giorni al trasgressore per mettersi in regola, pena la confisca del veicolo.

Cosa si risparmiava

Auto con targhe straniere grazie alle quali è possibile evadere il pagamento del bollo, o del super-bollo per vetture di lusso, abbattere i costi dell'assicurazione, elude gli oneri riguardanti la revisione e rendersi quasi irreperibili in caso di notifiche di sanzioni e multe di ogni genere.