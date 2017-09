Il maltempo ha provocato numerosi danni a Napoli e in provincia ieri. Momenti grande paura nel rione Don Guanella per due automobili, che hanno rischiato di essere sommerse dall'acqua. Nel video sono stati immortalati quei momenti drammatici e il salvataggio compiuto da Pasqule De Vito, artista napoletano, che ha raccontato a NapoliToday come ha trovato il coraggio di lanciarsi in acqua e salvare l'anziano.