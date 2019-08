Arrestati dopo scippi e rapine: uno di loro doveva essere ai domiciliari

Ieri mattina gli agenti dei commissariati Pianura e San Paolo hanno arrestato un 38enne e un 28enne, responsabili di scippo e rapina in concorso. Gli agenti, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intercettato lungo viale Traiano i due uomini a bordo di uno scooter e li hanno bloccati poiché corrispondenti alle descrizioni degli autori di due rapine effettuate poco prima tra via Attilio Regolo e via Epomeo.

I due, già noti alle forze dell’ordine, sono stati trovati in possesso di parte della refurtiva e sono stati riconosciuti dalle vittime. Uno di loro, durante i colpi, era sottoposto agli arresti domiciliari, è stato contestato anche il reato di evasione.