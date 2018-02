Range Rover, Mercedes e Bmw rubate: fermata la banda

Cambiavano targhe ad auto rubate e li rimettevano in circolazione. Denunciati per ricettazione tre persone di Pianura a Napoli. Si tratta di due italiani ed un albanese scoperti dai carabinieri in possesso di tre Range Rover, due Bmw ed una Mercedes rubate. La prima Range Rover era stata rubata lo scorso 20 gennaio a Napoli ed era parcheggiata nei pressi dell'abitazione.

Così hanno scoperto anche le altre auto tra cui un'altra Range Rover con targa francese rubata sempre a Napoli a febbraio, ed un'altra, sempre Range Rover, con targa tedesca, rubata a Varcaturo sempre a febbraio. Accanto altre tre auto, una mercedes rubata a Napoli a novembre e due Bmw serie 3. Trovato anche un motorino con il telaio alterato. Tutte le auto sono state restituite ai proprietari.