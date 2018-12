Scovato il supermarket delle automobili rubate

Tre persone denunciate per ricettazione in concorso. E' il risultato di un blitz dei carabinieri in via Piscitelli, a Pozzuoli, in un capannone che custodiva migliaia di parti di automobili rubate. Inventaiati 55 parabrezza, 176 sportelli e 118 portelloni, 106 scatole cambio, 191 quadri strumenti e 157 stereo o navigatori stipati insieme a 213 centraline.

L'operazione è partita dopo la segnalazione di un'azienda che gestisce antifurti satellitari e che era alla ricerca di una vettura tedesca rubata.