Tre minorenni bloccati alla guida di un'auto: era rubata

A 17 e 15 anni già guidavano. Erano già a bordo di un'auto e come se non bastasse non era un'auto qualunque. Non un'auto sottratta a un genitore per una bravata. Era un'auto rubata in strada. I carabinieri della stazione di Marigliano hanno denunciato per ricettazione tre ragazzi minorenni già noti alle forze dell'ordine. Durante un posto di controllo, i militari hanno notato l’autovettura frenare bruscamente alla loro vista cercando di cambiare senso di marcia.

La scoperta

I carabinieri, insospettiti, li hanno fermati. Alla guida c'era un 17enne mentre i due passeggeri sono risultati essere due 15enni. Durante gli accertamenti i carabinieri hanno constatato che l’auto fosse stata rubata il giorno prima a Somma Vesuviana. Denunciati, i tre sono stati affidati ai rispettivi genitori. L’auto è stata consegnata al legittimo proprietario.