Evade dai domiciliari e si addormenta in un'auto rubata

I carabinieri di Caivano hanno sorpreso a dormire in una macchina rubata, al suo interno strumenti di effrazione e una dose di crack. A finire in manette un 39enne di Scampia.

L'uomo era già ai domiciliari per ricettazione. Ha violato la misura e raggiunto la circumvallazione ovest che costeggia il Parco Verde. Un residente uscendo di casa l'ha notato nella sua auto e spaventato è fuggito, chiedendo l'intervento dei carabinieri. È stato individuato in poco tempo, quando era ormai caduto in un sonno profondo. Il 39enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale. Dovrà rispondere di ricettazione ed evasione.