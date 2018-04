Auto si cappotta a Castellammare: giovane estratto vivo

Poteva finire in tragedia l'incidente stradale verificatosi oggi a Castellammare di Stabia. Un'auto si è cappottata a via Petraro nella città stabiese. Alla guida un giovane che è stato estratto vivo dall'abitacolo della sua auto per miracolo. La Polo bianca si è schiantata contro un palo della segnaletica stradale e si è ribaltata.

Il guidatore è stato portato immediatamente in ospedale dai sanitari del 118. Non sono state ancora chiarite le cause dell'incidente. Sul posto sono arrivati gli uomini delle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi e poi hanno permesso lo sgombero della carreggiata. Il giovane alla guida non risulta in pericolo di vita.