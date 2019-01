Napoli, pioggia di multe grazie al nuovo sistema "street view"

Più di mille multe in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. È quanto la municipale di Napoli ha elevato lo scorso novembre – in fatto di auto in doppia fila o comunque in divieto – grazie al nuovo sistema "street view" che è stato montato su una vettura in dotazione del corpo.

A riferirlo è stato il comandate della polizia municipale di Napoli Ciro Esposito. Un'altra vettura con telecamera è stato invece fin qui usata per individuare – al passaggio – le auto non assicurate o con revisione scaduta.

Le vetture con street view sono utilizzate su tutto il territorio cittadino a pieno regime dallo scorso settembre, dopo due mesi di sperimentazione. Le telecamere, cedute in comodato d’uso gratuito dalla società Soes, verranno restituite nel prossimo mese di maggio. Nel frattempo si cercano soluzioni ancora più avanzate, con una proposta che è già arrivata da Gesac: la società che gestisce l'aeroporto di Capodichino si è già detta disponibile ad acquistare sistemi di controllo di cui affidare la gestione alla polizia locale partenopea.