Auto parcheggiata nella Metro, Rfi: “Era andata in panne”

Aveva fatto scalpore l'auto parcheggiata nella linea 2 della Metropolitana di Napoli a piazza Amedeo. In molti l'hanno definito un parcheggio selvaggio commentando la foto girata sui social nei giorni scorsi. A poche ore di distanza dallo scandalo social arriva la motivazione di Rfi che spiega la presenza della vettura in quella posizione. Questa la nota di Rfi che spiega l'accaduto e disinnesca la polemica.

La nota di Rfi

“La fotografia pubblicata non documenta un 'parcheggio abusivo' nella galleria di accesso alla fermata metropolitana di piazza Amedeo. Come correttamente osservato, infatti, si sarebbe trattato di un episodio assurdo, oltre che inaccettabile. In realtà è accaduto che durante l’orario di chiusura notturna della fermata, la ditta incaricata di eseguire interventi di pulizia radicale ha trasportato un pesante macchinario con il veicolo fotografato ma, dopo averlo scaricato, l’auto non è più ripartita. È stato necessario trovare un meccanico per consentire la rimozione dell’automobile che è stata verosimilmente fotografata proprio durante il periodo di sosta forzata in attesa della riparazione. Nessuna trasgressione, dunque, ma un semplice inconveniente occorso a un lavoratore impegnato a garantire condizioni di decoro e pulizia nella fermato”.