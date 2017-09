Fingevano guasti sulle auto noleggiate: arrestate due persone per truffa

I Carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, hanno arrestato due napoletani di 27 e 38 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, per truffa.

In più circostanze (i militari dell'Arma ne hanno documentate ben 10), avevano contattato per telefono una società di noleggio a lungo termine e, fingendosi clienti, avevano lamentato guasti al veicolo in locazione, ottenendo l’auto sostitutiva prevista nei casi di guasto, incidente o avaria.

Le 10 auto, una volta ritirate da agenzie convenzionate sul territorio, non erano state mai più restituite e dai primi accertamenti sono risultate vendute all’estero.

A porre fine alla truffa, iniziata con l’appropriazione dei dati delle vetture e di quelli dei clienti in circostanze in via di compiuto accertamento, sono stati i Carabinieri che hanno bloccati i due in flagranza durante l’ennesimo 'colpo', individuandoli all’Aeroporto di Napoli: erano appena usciti da una delle società convenzionate, dopo aver ritirato un fiammante veicolo con il solito raggiro.