Piazza del Plebiscito, l'iniziativa: simulazioni di guida e uso del casco per gli studenti

Simulazioni di guida su motocicli e scooter, utilizzo del casco e test driver interattivi per i ragazzi delle scuole di Napoli e di tutta la Campania sono state tra le maggiori attrattive agli stand allestiti dalla Confarca (la confederazione italiana delle autoscuole) in piazza Plebiscito nell’ambito della manifestazione conclusiva di “Sii saggio, guida sicuro”, il progetto della associazione Meridiani per la sicurezza stradale.

Tra i temi che hanno fatto maggiormente breccia tra i giovani che hanno preso parte alle lezioni, l’utilizzo del casco e della cintura di sicurezza, oltre ai pericoli in cui si può incorrere se si utilizza il telefono cellulare mentre si è alla guida. L’abbigliamento tecnico in dotazione ai motociclisti professionisti, inoltre, ha affascinato gli amanti delle ruote e sensibilizzato al tema della sicurezza in strada, “una priorità da inculcare nelle nuove generazioni” ha spiegato il coordinatore regionale della Confarca Campania, Pino Russo.

“Questi argomenti sono sempre attuali – ha aggiunto – Ci auguriamo che abbiano fatto presa in particolare sui ragazzi delle scuole di Napoli, città dove purtroppo continua a registrarsi uno scarso uso del casco soprattutto in alcuni punti che possono sfuggire ai controlli delle forze di polizia”. “Manifestazioni come quelle organizzate da Meridiani – ha concluso Russo - fanno sì che queste tematiche restino a lungo sotto i riflettori e dunque al centro dell’agenda politica locale e nazionale, come auspica da anni la confederazione delle autoscuole italiane”.